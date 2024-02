Boze boeren hebben toegang tot distributiecentrum Delhaize in Ninove weer vrijgegeven

Een bijzonder zware woningbrand in Godveerdegem, bij Zottegem, heeft gisterochtend het leven gekost aan een man van tachtig. De bewoner van het huis is pas na een zoektocht van maar liefst elf uur dood teruggevonden. Omdat de brand zo hevig was en er asbest is vrijgekomen, zijn een veertigtal bewoners van de omliggende woningen geƫvacueerd. De aanpalende woning heeft ook hevige schade opgelopen en is onbewoonbaar. Het parket en de politie zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak, maar volgens de eerste vaststellingen is er geen kwaad opzet in het spel.