Bowlingpaleis in Sint-Niklaas sluit (even) de deuren, overnemer Wima gaat vernieuwen

De bekende Sint-Niklase bowlingzaak Het Bowlingpaleis sluit eind deze maand de deuren. Voor heel even maar. Want in oktober heropent de zaak met een nieuwe eigenaar. De legendarische bowling- en feestzaal is namelijk overgenomen door die andere bowlinggigant Wima. Wima heeft al een bowlingzaak in Sint-Niklaas, maar ook in Antwerpen. Wima wil Het Bowlingpaleis renoveren. En bij die renovatie wil het ook de klanten betrekken. Zij mogen tot mei volgend jaar de wildste ideeën afvuren. Daarna gaat Wima aan de slag met die ideeën en gaat de zaak dicht tot het najaar van volgend jaar.