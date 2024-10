Bovenverdieping café in Dendermonde uitgebrand, geen gewonden

Aan het Stationsplein in Dendermonde is een brand uitgebroken op de bovenverdieping van café Chill In. Een voorbijganger merkte deze voormiddag heel wat rook op in het gebouw. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het vuur te doven. Maar de brand zorgde voor heel wat rookontwikkeling in het gebouw en de horecazaak ernaast werd ook geëvacueerd. Er was op dat moment zelf niemand aanwezig in het café, maar de bovenverdieping is volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het Stationsplein was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.