Bouwwoede in Melsele: inwoners en oppositiepartij Groen in verweer tegen nieuwe verkaveling

In Buggenhout heeft de brandweerzone Oost vier nieuwe brandweerwagens in gebruik genomen. Het gaat om een investering van twee en een half miljoen euro, voor de zeven gemeenten in de brandweerzone. De nieuwe brandweerwagens zijn wat compacter dan de vorige, zodat ze vlot door het verkeer raken. Brandweerzone Oost is de eerste in ons land die zulke wagens in gebruik gaat nemen. Het moet de veiligheid in het eigen korps ook verhogen. Want elke wagen is uitgerust met een uniek blussysteem, het zogenaamde Cobra-blussysteem, waarmee de brandweermannen een fijne waterstraal onder enorme druk kunnen binnen brengen in een brandende woning.