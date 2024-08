Bouwverlof voorbij, hier starten wegenwerken (weer) op

Het bouwverlof zit erop. Vandaag trekken heel wat bouwbedrijven weer richting hun werven om projecten op te starten of verder af te werken. En dat geldt ook voor de wegenwerkers die projecten realiseren voor het Agentschap Wegen en Verkeer. Twee belangrijke wegenwerken worden opgestart, en ééntje gaat een nieuwe fase in. Zo is er een fasewissel aan de werken van de N446 in Waasmunster. De voorbereidende werken aan de Mechelsepoort in Dendermonde worden opgestart, en aan de Singel in Sint-Niklaas wordt er ook gewerkt. En dat betekent dus hinder voor de automobilist.