Nieuws Bouwvergunning aangevraagd voor vrijetijdscomplex in Waasmunster

Het gemeentebestuur van Waasmunster heeft een bouwaanvraag ingediend voor het nieuwe vrijetijds-complex De Meermin. Het gebouw moet het bestaande Hoogendonck vervangen. Sport -en cultuurverenigingen zijn al langer vragende partij voor een nieuw of vernieuwd centrum. Bij hevige regen lekt het soms in de bibliotheek en ook de turnhal is sterk verouderd. De gemeente kiest voor een volledig nieuw gebouw aan de Roosenberglaan dat ruim 11 en een half miljoen euro zou kosten. Als alles volgens plan verloopt, kan de bouw in het najaar starten om in 2019 volledig gebruiksklaar te zijn.