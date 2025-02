In Aalst hebben meer dan 40 bedrijven uit de bouwsector deelgenomen aan een jobhappening van de Odisee hogeschool. Er is nog altijd veel vraag naar afgestudeerde bachelors of graduaten in Bouw en Werforganisatie. En da's opmerkelijk, want deze week werd bekend dat de bouwsector zelf schreeuwt om werk. Bij zeven op de tien aannemers is het orderboek bijna leeg.