Bouwproject Lindepark met 222 appartementen ligt opnieuw op tafel

In Sint-Niklaas loopt er momenteel een nieuw openbaar onderzoek voor het bouwproject Lindepark, tussen de Antwerpse Steenweg en de Lindestraat. Het is al de derde keer dat de projectontwikkelaars een aanvraag indienen, wat niet in goede aarde valt bij sommige buurtbewoners die zich eerder al tegen de plannen verzetten. Toch zijn de ontwikkelaars ervan overtuigd dat de plannen nu wel goedgekeurd zullen worden. In het project is plaats voor 222 nieuwbouwappartementen, maar ook voor handelszaken.