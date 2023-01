Bouwproject Lindenpark in Sint-Niklaas voorlopig ingetrokken na procedurefout

De politie en het parket van Oost-Vlaanderen voeren een onderzoek naar zware zedenfeiten in Dendermonde. Een man is gisteravond het appartement binnengedrongen van een 65-jarige vrouw en heeft haar daar misbruikt. De feiten speelden zich af in dit appartementsblok in het Krijgshof. Rond middernacht zou een man aangebeld hebben bij de vrouw. Hij gebruikte een smoes om binnen te geraken. Op haar flat werd de bewoonster vervolgens urenlang seksueel misbruikt. Vanochtend slaagde de vrouw erin om te ontsnappen en de hulpdiensten te verwittigen. De politie heeft de 32-jarige dader opgepakt. Hij wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Of hij en het slachtoffer elkaar kenden, is niet duidelijk. De vrouw moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Het parket van Oost-Vlaanderen geeft nog mee dat de verdachte ook psychiatrisch zal worden onderzocht.