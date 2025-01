Bouwmaterialenbedrijf SVK in Sint-Niklaas stopt ermee, 79 mensen verliezen hun job

Bouwmaterialenbedrijf SVK in Sint-Niklaas, heeft zonet aangekondigd de deuren te sluiten. 79 mensen verliezen hun job. SVK maakt bouwmaterialen van vezelcement. Maar door de COVID- en de Oekraïnecrisis is de verkoop van vezelcementproducten verlieslatend geworden. Dat laat SVK weten in een persmededeling. Het bedrijf wilde ook moderniseren, maar dat bleek niet haalbaar. Het is wel de bedoeling om in de toekomst, op een volledig gesaneerde site, een rol te kunnen spelen voor de stad op gebied van bedrijvenontwikkeling en tewerkstelling. De gronden van SVK zijn op dit moment nog met asbest vervuild, maar de sluiting heeft geen invloed op de verdere sanering. Er volgt nu een periode van sociaal overleg met de vakbonden en de 79 werknemers die hun job zullen verliezen.