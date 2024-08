Bouwbedrijf uit Kruibeke ziet diefstallen op werven dramatisch toenemen

Een bouwbedrijf uit Kruibeke is de afgelopen twee weken maar liefst op vier werven het slachtoffer geworden van koperdieven. Telkens werd er voor honderden meters aan stroomkabels gestolen. Dat is zeer erg voor het bedrijf, maar de bedrijfsleider maakt zich ook zorgen over de veiligheid van die werven. Want om de kabels te stelen moet de bemaling stilgelegd worden. En dat is gevaarlijk. Ook andere bedrijven zien, na het bouwverlof, steeds meer materiaal verdwijnen op hun werf.