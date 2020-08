Bouw van woning voor 25 mensen met een beperking in Stekene

Aalst is in rouw. Vanmorgen is Ilse Uyttersprot, 53, schepen en ex-burgemeester van de stad vermoord teruggevonden in een appartement in de Meuleschettestraat, in het centrum van Aalst. Politie en parket hebben de hele dag lang de flat onderzocht. Hier ziet u hoe haar stoffelijke resten rond half vier in de namiddag worden weggevoerd. De man die Uyttersprot ombracht gaf zichzelf deze ochtend aan bij de politie. Het gaat om een Aalstenaar waarmee de politica sinds kort een relatie had. Hij is opgepakt. De plaats van de feiten bleef zo goed als de hele dag afgesloten voor onderzoek. Uyttersprot werd 53 jaar en laat twee kinderen achter.