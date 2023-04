Bouw van nieuwe sportsite in Haaltert loopt vertraging op door beroepsprocedure

In Aalst hebben vrijwilligers de oevers van de Dender weer een beetje properder gemaakt. Ze deden mee aan de River Cleanup. De bedoeling is dat je gedurende tien minuten de handen uit de mouwen steekt en zwerfvuil opruimt. De organisatie wil zo over heel Europa meewerken aan properdere rivieren. In Aalst was die buit van dat opkuisen aanzienlijk.