Bouw van nieuwe jeugdlokalen start in Welle

De stad Ninove eist een dwangsom van 500.000 euro van een grondverwerkingsbedrijf langs de Elisabethlaan. De firma veroorzaakt heel wat stof in de omgeving en leeft ook een aantal opgelegde voorwaarden niet na. De stad kan de site voorlopig niet sluiten, dat is de bevoegdheid van de milieu-inspectie. De zaakvoerder zelf is niet te spreken over de dwangsommen. Hij beweert ook met alles in orde te zijn.