In Lede is een asbestdeskundige opnieuw controles komen uitvoeren. Dat nadat er een nieuwe melding was gekomen van brokstukjes met asbest, op een parking aan de Grote Kapellelaan. Drie weken geleden was daar in de buurt een woning uitgebrand, met een dak dat bestond uit asbestleien. Gisteren meldde oppositieraadslid en buurtbewoner Stijn Wille in ons nieuws dat hij toch nog zichtbare asbestdeeltjes had gevonden. Eerder had het gemeentebestuur al meteen actie ondernomen om asbestverspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. De nu gevonden brokstukken zijn waarschijnlijk later weggewaaid uit de perimeter, die is afgezet rond het afgebrande gebouw. De technische dienst heeft de parkeerplaatsen naast het pand nu volledig afgesloten. De nog aangetroffen vervuilde brokstukken zijn opgeruimd, in afwachting van de verdere sanering van de uitgebrande woning.