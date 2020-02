Bouw nieuwe gevangenis Dendermonde start in augustus

In augustus zou de bouw van de nieuwe gevangenis van Dendermonde van start moeten gaan. Dat bevestigt de Regie Der Gebouwen. Binnenkort starten de grote voorbereidende werken. De eerste fase is het aanleggen van nieuwe toegangswegen zodat alle verkeer vlot verloopt tijdens de werken. Volgende maand start dan de bouw van een nieuwe brug over de Oude Dender. In de zomer beginnen de werken aan de gevangenis zelf. Die moet in oktober 2022 klaar zijn en zal plaats bieden aan 444 gedetineerden. Het ontwerp en de bouw zijn in handen van BAM Interbuild. Dat bedrijf zal gedurende 25 jaar instaan voor het onderhoud en de facilitaire diensten. Het hele project zou in totaal zo'n 330 miljoen euro kosten.