Bouw nieuw zwemcomplex in Sint-Niklaas opnieuw uitgesteld

Het Europees sprookje van Asterix AVO Beveren is voorbij. De Galliërs verloren gisteravond in en tegen het Roemeense Lugoj met 3-1, waardoor het uitgeschakeld is in de Challenge Cup. Asterix won de eerste set nog in de terugwedstrijd van de kwartfinale met 21-25, maar nadien nam Lugoj de bovenhand. De drie daaropvolgende sets gingen naar de Roemenen. Net zoals in de heenwedstrijd is het Roemeense team dus te sterk voor Asterix. Toen werd het 2-3. De focus van de Galliërs gaat nu volledig naar de competitie en de bekerfinale. Daar neemt Asterix het binnen twee weken op tegen Gent.