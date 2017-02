Nieuws Bouw evenementenhal Katoen Natie in Waaslandhaven krijgt negatief veiligheidsadvies

embed

De dienst Veiligheidsrapportering van de Vlaamse overheid is tegen de bouw van een evenementenhal in de Waaslandhaven. De hal komt op de terreinen van Katoen Natie. In 2018 zal Studio 100 er zijn musical 40-45 spelen. In een brief aan onder andere de gemeente Beveren heeft de dienst laten weten dat ze honderdduizenden toeschouwers, in een gebied vol grote chemische bedrijven, onverantwoord vindt.