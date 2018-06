Bouw- en milieuvergunning bouwbedrijf Schelfhout op Siesegemkouter vernietigd

In een woning aan de Oude Baan in Oudegem is vanmiddag om kwart voor drie brand uitgebroken. De bewoners waren niet thuis, maar hun hond bevond zich wel in de woning. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling en woedde vooral in de keuken en de achterbouw. De brandweerkorpsen van Dendermonde, Lebbeke en Berlare stuurden hulpverleners ter plaatse. Na enige tijd werd de hond gevonden. De hulpverleners en een dierenarts uit de buurt probeerden het dier nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De woning zelf is niet meer bewoonbaar. De oorzaak van de brand zou volgens de bewoners zelf te zoeken zijn bij de droogkast.