Bouw cultuurzaal Accu in Zottegem loopt vertraging op door geweigerde vergunning

In Zottegem loopt de bouw van de nieuwe cultuurzaal vertraging op. De provincie heeft de vergunningsaanvraag geweigerd. Het cultuurhuis Accu komt op de sanitarysite, aan het administratief centrum. Daar moeten alle cultuuractiviteiten gecentraliseerd worden. Het was de bedoeling om het in 2027 in gebruik te nemen. Maar een geluidsdeskundige van de provincie, heeft nu een negatief advies gegeven. De stad kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie, of een nieuwe aanvraag indienen.