Het 18-jarige Belgische racetalent Amaury Cordeel uit Temse heeft op de populaire app TikTok beelden geplaatst waarin hij aan hoge snelheid over de E17 scheurt. Op de beelden die Cordeel zelf maakte, is te zien hoe hij met een rotvaart over de weg rijdt. Het dashboard duidt snelheden aan van 300 kilometer per uur. Cordeel, die in mei zijn debuut maakt in de Formule 3, heeft de video inmiddels verwijderd, maar de federale politie zou wel al een onderzoek zijn gestart. We vonden niemand van de betrokkenen bereid tot comentaar.