Botsing tussen auto en politievoertuig zorgt voor ravage op Leedsesteenweg, agent moet bevrijd worden uit wrak

Bij een zware botsing op de grens van Erpe-Mere en Lede is een politieagent uit zijn voertuig moeten bevrijd worden. Het was een zeer ernstig ongeval, maar volgens de eerste informatie raakte niemand zwaargewond. De rijbaan lag wel bezaaid met brokstukken en de steenweg werd tijdens de reddingsoperatie afgesloten voor het verkeer. Het ongeval gebeurde op de Leedsesteenweg om half acht gisteravond. Wat er precies gebeurd is, dat wordt nog onderzocht. Zowel door de politie als door een verkeersdeskundige. Een arbeider zou op de baan gereden hebben met zijn borstelwagen. De bestuurder van de auto zou die borstelwagen te laat gezien hebben, probeerde nog uit te wijken, maar raakte de borstelwagen toch. De auto ging over de kop, en botste zo tegen het politievoertuig. Vanavond meer informatie in het TV Oost Nieuws van 18u30.