Botsabsorbeerder uit Sint-Niklaas redde leven van TV-presentator Tom Waes: "Wekelijks acht ongevallen"

De crash van televisiegezicht Tom Waes in Antwerpen. Hij is ondertussen stabiel, maar hij herstelt wel nog altijd op de dienst intensieve zorgen. Waes heeft z'n leven te danken aan een botsabsorbeerder van een Sint-Niklaas bedrijf. Zo'n botsabsorbeerder is een soort matras die de impact van aanrijdingen moet verminderen. Het bedrijf krijgt ook alle botsabsorbeerders terug, die kapot gereden zijn na een ongeval. En dat zijn er veel te veel.