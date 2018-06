Boterhammen opeten in de zon op Dwarsligger in Aalst

En we eindigen ook in Aalst. Want wat is er leuker dan buiten lunchen, met dit stralende weer? In Aalst kon je dat vandaag op het water van de Dender. De stad heeft daarvoor de Dwarsligger weer van stal gehaald. Dat is een drijvend ponton waarop verenigingen activiteiten kunnen organiseren. Voorbijgangers kunnen er deze zomer weer heel de zomer lang genieten van zon, muziek en voordrachten. Als het weer het toelaat, tenminste.