Boten in de problemen nadat sluis in Denderleeuw defect raakt

Een huis in Temse is tijdelijk onbewoonbaar na een brand. De brand brak deze namiddag uit in de Lasserslaan en werd opgemerkt door enkele voorbijgangers. Het vuur was snel onder controle, maar de woning liep zware rookschade op. Op het moment dat de brand ontstond waren de bewoners niet thuis. Maar zij arriveerden niet veel later en konden nog één van hun twee honden in veiligheid brengen. De andere viervoeter kon zelf ontsnappen. De honden bleven dus ongedeerd. En dat is goed nieuws op deze Werelddierendag.