Boswachter waarschuwt: "Installeer de 112-app op uw smartphone"

Woensdag in de late namiddag ontstond er een bosbrand op de Belgisch-Nederlandse grens in De Klinge. De brandweer kreeg meerdere oproepen nadat getuigen een grote rookpluim zagen opstijgen uit het bos. Zowel brandweervoertuigen van de hulpverleningszone Waasland als de Nederlandse collega's van de veiligheidszone Zeeland snelden ter plaatse en hadden wel even moeite om de brandhaard te lokaliseren. Deze situeerde zich in een vrij moeilijk te bereiken stuk bos pal op de landsgrens. Zowat 12 blusvoertuigen en 40 manschappen bestreden gezamenlijk de bosbrand die zich uitstrekte over zo'n 2.500 vierkante meter. Na een half uur was de brand onder controle, maar de brandweer bleef nog zo'n 3 uur ter plaatse om zeker te zijn dat de laatste smeulende resten afgeblust waren. De laatste weken is het bijzonder droog en daar komen nu nog eens de hoge temperaturen bij, wat het risico op natuurbranden enkel doet stijgen. De oorzaak van de brand is niet gekend, maar de brandweer vraagt wel met aandrang om geen enkele vorm van vuur te maken in de natuur. De kleinste vonk is immers genoeg om een inferno te ontketenen.