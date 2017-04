Nieuws Boshyacinten zorgen opnieuw voor prachtige blauwe tapijten

We gaan er uit met mooie beelden uit het Koppenbergbos in de Vlaamse Ardennen. Wie daar dit weekend toevallig zou gaan wandelen, met het mooie weer dat in aantocht is, wordt wellicht getrakteerd op mooie lentetaferelen. Want de wilde boshyacint staat hier al in bloei. Met haar opvallende mooie kleur bedekt ze hele stukken bos met een paars bloementapijt. De wilde boshyacint komt enkel in sommige Vlaamse bossen voor. De bloem is wel bedreigd, dus pluk ze niet en blijf op de bospaden, zodat je ze niet plat trapt.