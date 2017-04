Human Interest Boshyacinten bloeien ook in Geraardsbergen

Misschien zijn er dit weekend wel vrienden of familieleden van u naar de boshyacinten gaan kijken in het bekende Hallerbos in Halle. Maar weet u dat u deze bloemenpracht ook veel dichter bij huis kan aanschouwen. Zo kan u ook het Raspaillebos in Geraardsbergen eens bezoeken. Ook daar staan op verschillende plaatsen mooie groepjes boshyacinten in bloei. Het Raspaillebos is niet zo bekend als het Hallerbos, maar het voordeel is wel dat u er daar in alle rust van kan genieten. Allesbehalve een volkstoeloop dus.