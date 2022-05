Eén reeks hoger, in eerste nationale, is FCV Dender zeker van een plek in de eindronde. Het raakte thuis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Mandel United. Maar door de nederlagen van rechtstreekse concurrenten Olympic Charleroi en Patro Eisden eindigt het toch in de top vier. Dender kan zich nu volop beginnen voorbereiden op die eindronde, want de club heeft één ambitie voor ogen. Dat is de promotie naar 1B.