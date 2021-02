Bordelen, bars en nachtclubs in steeds slechtere papieren en 0 perspectief

In Sint-Niklaas komt er binnenkort een unieke ruimte voor creatievelingen. Een oude breifabriek in de Lindestraat wordt omgebouwd tot een co-working space voor creatieve beroepen. Daar worden nu in totaal 6 units en 1 grote ruimte voor klaargestoomd. De opening is gepland voor de lente, maar toch is er ook over twee weken al een eerste evenement gepland.