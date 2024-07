Boom waait op elektriciteitskabels in Sint-Niklaas: huizen tijdelijk zonder stroom

In Sint-Niklaas zorgde een omgewaaide boom er voor dat een aantal huizen tijdelijk zonder elektriciteit kwamen te zitten in de Dennenstraat. Door de hevige wind kwam er een boom op straat terecht. In zijn val sleurde die enkele elektriciteitskabels mee, die afknapten. Daardoor kwamen een aantal huizen dus even zonder stroom te zitten. De brandweer kwam ter plaatse om de boom te verwijderen. En een interventieploeg van netbeheerder Fluvius herstelde de schade.