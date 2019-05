De sport dan. Kris Wagner wil strenge straffen voor KV Mechelen én Waasland-Beveren in Operatie Propere Handen. Gisteren nam de bondsprocureur het woord in het grote matchfixingdossier. Volgens Wagner is het allemaal duidelijk: KV Mechelen heeft de boel proberen te belazeren, én Waasland-Beveren was daar wel degelijk van op de hoogte. Volgens Wagner is er "iets rot binnen beide clubs."