Bommelding in Lokeren: tientallen bewoners moeten appartementsblok verlaten

De exhibitionist die vorige week werd opgemerkt in de Dorpsstraat in Stekene is opgepakt. De man liep opnieuw halfnaakt rond op de parking van de supermarkt. Hij is geen onbekende voor de politie, maar die moest hem wel op heterdaad kunnen betrappen. In het verleden dook hij wel vaker op aan de supermarkt en hij viel er geregeld de klanten ook lastig. Hij leek daarbij ook vaak onder invloed te zijn van alcohol of drugs. Na de klachten en verder onderzoek door de politie Waasland-Noord is hij opgepakt. Wat er verder nu met hem zal gebeuren en of hij ook aangehouden zal worden, is voorlopig nog niet duidelijk.