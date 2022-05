Bokser Cyriel 'Tarzan' Delannoit krijgt standbeeld op de Vesten in Geraardsbergen

In Geraardsbergen is zonet een standbeeld onthuld voor Cyriel Delannoit. Dat gebeurde in aanwezigheid van het stadsbestuur, een pak inwoners en ook onder meer voormalig bokskampioen Jean-Pierre Coopman. Cyriel Delannoit was een Belgische bokser met de bijnaam Tarzan. In 1948 werd hij Europees kampioen boksen in de middengewichtsklasse. Sinds zijn overlijden, ruim twintig jaar geleden, ijvert zijn familie voor een standbeeld in zijn stad Geraardsbergen. Nu is het eindelijk zover, en dat zorgde voor een volksfeest op de Vesten, de plek waar het standbeeld voortaan staat.