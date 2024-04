BOKS vzw: "Spoor stofwisselingsziektes sneller op via hielprik bij pasgeboren baby's"

Ook patiëntenvereniging BOKS vzw, uit Beveren, is bijzonder blij met de goedkeuring voor terugbetaling van de gentherapieën. BOKS is de Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een Stofwisselingsziekte. In ons land zijn maar een tiental gevallen van MLD en AADC bekend. Maar wellicht ligt dat aantal veel hoger. Daarom pleit ook de vereniging ervoor om de ziektes al op te sporen via een hielprik, bij pasgeboren baby's. Want hoe sneller de behandeling ervan kan starten, hoe beter.