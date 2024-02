Nieuws Boerenprotest - Gentse stadsring volledig versperd door tractoren bij start symposium landbouwtoekomst

In Gent is de stadsring R40 vanmorgen volledig versperd door tractoren bij de start van het symposium over de toekomst van de landbouw. Dat meldt de Gentse lokale politie. 'Vanaf het kruispunt R40-IJzerlaan-Kortrijksesesteenweg tot aan het kruispunt R40-Maartelaarslaan-Groot-Brittanniƫlaan is er geen doorkomen meer aan. Beide richtingen zijn afgesloten', meldt de lokale politie op X. Het gaat om een afstand van een vijfhonderdtal meter die volledig ingenomen is door landbouwvoertuigen ter hoogte van de Bijloke, waar een symposium start over de toekomst van de landbouw in de Europese Unie. Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) startte rond 9 uur de openingstoespraak. 'Ik vind het belangrijk om bij deze actie te zijn, om met de boeren te praten en niet alleen over de boeren in Brussel', zei de minister voor de start van het symposium. (Belga)