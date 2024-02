Boerenprotest - Distributiecentrum Delhaize in Ninove blijft geblokkeerd

Het boerenprotest op de rotonde boven de E40 in Wetteren is opnieuw volop aan de gang. Deze ochtend hadden protesterende boeren de rotonde al afgesloten, maar toen besloten ze de blokkade tijdelijk op te heffen om dringend werk in de landbouwbedrijven te gaan oplossen. Nu is er opnieuw een filterblokkade op de rotonde. De avondspits is daardoor erg verstoord. De Oosterzelesteenweg, vlak aan de rotonde staat volledig dicht.