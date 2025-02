Boerenbond vraagt uitwerking van PFAS-herstelfonds voor noodlijdende veeboeren in Verdronken Land van Saeftinghe

De Boerenbond wil dat er een herstelfonds komt om de schade te vergoeden die landbouwers hebben geleden door PFAS-vervuiling. Enkele veebedrijven, onder andere in het Verdronken Land van Saeftinghe, liggen stil. Dat komt omdat de beesten vol PFAS zitten, en dat vlees is niet meer geschikt om te verkopen. De beesten die wel verkocht mogen worden, die moeten eerst uitvoerig getest worden. Veel schade dus, en extra kosten voor de boer. Het herstelfonds is opgenomen in het federale regeerakkoord, maar de uitwerking ervan is nog vaag. De Boerenbond roept de overheid op om de plannen snel concreet te maken.