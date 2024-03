Boeren willen Waaslandhaven opnieuw lam leggen, haven dreigt met juridische stappen

Het bisdom van Gent benadrukt dat het geen enkele aanvraag tot 'ontdoping' zal weigeren. Een tiental mensen, die zich liet ontdopen in café 't Hemelrijk in Sint-Niklaas, kreeg deze week een brief teruggestuurd. Daarin stond dat de schrapping uit het doopregister niet kon gebeuren omdat de aanvragen niet zorgvuldig of onvolledig waren ingevuld. Maar, het gaat dus niet over weigeringen, zegt het bisdom. Een goed half jaar geleden organiseerde het café in Sint-Niklaas een ontdopingsevenement. Dat gebeurde in nasleep van de reeks Godvergeten. Op dat evenement kon iedereen die wilde een formulier invullen om zich te laten schrappen uit het doopregister. Een deel daarvan is intussen doorgevoerd. Een ander deel nog niet. Dat komt omdat er nog veel aanvragen moeten verwerkt worden, zegt het bisdom van Gent. Omdat het er zoveel zijn, kruipt daar veel tijd in. De achterstand zou stilaan weggewerkt moeten zijn. Wie nog geen antwoord heeft gekregen, zou dat binnenkort moeten ontvangen. Mensen die een negatief antwoord ontvingen, die kunnen hun aanvraag nog altijd in orde brengen als ze de juiste informatie bezorgen.