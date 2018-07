En ik blijf nog even in de landbouw want vandaag vonden er testen plaats om gewassen te besproeien met een drone. Dat gebeurde vandaag voor het eerst in Europa, ergens in Oost-Vlaanderen, op een geheime locatie. Voorlopig is het nog altijd wettelijk verboden om velden met drones te besproeien. Het idee komt uit China, daar gebruiken ze al drones om rijstvelden mee te besproeien. De drone is een extra groot toestel, met acht motoren en er kan 10 liter vloeistof in. Voor de testen gebruiken ze nu nog water. Bedoeling van de testen is om na te gaan of je met drones wel gericht genoeg bestrijdingsmiddelen kan spuiten op de gewassen.