Jelle Veyt, de Dendermondenaar die op eigen kracht in elk continent de hoogste berg wil beklimmen, is klaar voor zijn volgende avontuur. Misschien wel zijn grootste tot nu toe. Want morgen begint hij, samen met twee kameraden, aan de oversteek van de Atlantische Oceaan. Dat doen de drie met een speciaal daarvoor gebouwde roeiboot. Ze vertrekken in Portugal en als alles goed gaat eindigt hun tocht over een dikke twee maanden in Miami.