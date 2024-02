Boeren blokkeren uit onvrede de toegang tot de Waaslandhaven: "Het stikstofakkoord houdt ons in een wurggreep"

In het weekend van 24 en 25 februari wordt de iconische oude watertoren in Denderleeuw afgebroken. De toren, die midden op de drukke spoorlijn naar Brussel staat, is in heel slechte staat waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. De afbraak van de toren, 25 meter hoog en bijna 100 jaar oud, gebeurt in opdracht van NMBS en Infrabel, dat eigenaar is van de gronden. Uit een studie blijkt dat de betonnen draagstructuur van de watertoren tot op de draad versleten is. De toren restaureren is onrealistisch volgens de NMBS. De gemeente heeft begrip voor de afbraak, maar betreurt wel dat de toren nu verdwijnt uit het straatbeeld.