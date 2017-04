En we blijven nog even in het culinaire, op topniveau zelfs. Lode De Roover, chef van het Zeelse restaurant Fleur de Lin gaat midden mei aan de slag in Dubai. Hij gaat twee dagen het roer overnemen in een klass-erestaurant in de Burj Khalifa. Dat is het hoogste gebouw ter wereld. Het restaurant Atmosphere bevindt zich op de hoogste verdieping, de 122ste etage. Deze zomer zal de chef van het restaurant in Dubai naar Zele komen. Zo’n uitwisselings-project is een nieuwe trend binnen de kookwereld. Op die manier kunnen topchefs hun kennis uitwisselen. Lode De Roover heeft dat al eens gedaan in Lanzarote.