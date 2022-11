Halloween mag dan al een week achter ons liggen, afsluiten doen we vandaag met griezelverhalen. Want vanavond stelt de Berlaarse auteur en Engelandkenner Harry De Paepe zijn nieuwe werk 'Haunted' voor. Een boek over geesten en spoken in Groot-Brittannië. Want als er één land helemaal gek is van mythes over spoken, is het wel het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft te maken met de geschiedenis, de oude kastelen die er nog staan, en zelfs de vele pubs waar je aan de toog kan hangen.