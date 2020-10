Sport Boek over 50 jaar Sporting Lokeren is klaar

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

We gaan eruit met een stukje sportgeschiedenis, want het boek 'Sporting Lokeren 50 jaar' is eindelijk klaar. De auteurs hebben er maar liefst 2 jaar lang aan geschreven, het boek telt dan ook 332 pagina's. 'Sporting Lokeren 50 jaar' is ook een afgesloten sporthoofdstuk, want uitgerekend in het jubileumjaar gaat sporting nu verder in SC Lokeren-Temse.