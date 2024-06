Bob Peeters start als general manager bij SK Beveren: "Als het plan niet A is, dan hebben we nog altijd B, C en D"

Promoveren, dat moet altijd de ambitie zijn van SK Beveren. Dat was vanmorgen te horen op de eerste training van de club. Binnen twee maanden begint SK aan een nieuw seizoen in de Challenger Pro League. Op het veld zagen we nog geen nieuwe gezichten, ernaast wel. Want ex coach Bob Peeters, is aangesteld als general manager. Hij moet de club de komende jaren sportief in goede banen leiden. Zijn eerste opdracht is duidelijk: een nieuwe hoofdtrainer aanstellen. En daar maakt hij nu al werk van.