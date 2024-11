Fotografe Bo De Saedelaere uit Hamme is vannacht verkozen tot Geboortefotograaf van het Jaar. Een mooie erkenning, zeker nadat ze eerder deze maand ook al goud en vier keer zilver heeft gepakt op de prestigieuze Birth Photographer of the Year Awards in Australië. Een bijzonder moment, bijna zo bijzonder als de momenten die ze zelf vastlegt.