BMA: "Vergadering Pro League en degradatie Waasland-Beveren waren correct"

"De algemene vergadering van de Pro League waarin beslist werd dat Waasland-Beveren moet degraderen is correct verlopen. Geel-blauw moet een reeks zakken." Dat is het definitieve oordeel van de BMA, de Belgische Mededingingsautoriteit. Een beslissing die toch wel verrassend is te noemen. Eerder had de auditeur van het BMA namelijk wel het standpunt van Waasland-Beveren gevolgd. Namelijk dat er sprake was van machtsmisbruik en clanvorming om de beslissing om geel-blauw te laten degraderen erdoor te krijgen. Maar nu draait het dus anders uit. Helemaal definitief is de degradatie van Waasland-Beveren wel nog niet. Geel-blauw kan nog hopen dat de profclubs van de Pro League stemmen voor een eerste klasse met 18 clubs. Dat voorstel moet het dan wel halen met 67 procent van de stemmen. Verder heeft de club ook nog andere juridische ijzers in het vuur.