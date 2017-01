Sport Blunder nekt Waasland-Beveren in eigen huis tegen Oostende

embed

Het is een rampzalig weekend geweest voor onze streekploegen in eerste klasse. Lokeren ging verrassend de boot in op het veld van Moeskroen, en Waasland-Beveren verloor dan weer in eigen huis tegen Oostende. En dat was vooral te wijten aan een blunder van formaat.