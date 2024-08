Bluai opent op Main Stage Lokerse Feesten: "Het is wel een beetje een thuismatch"

Op de Grote Kaai in Lokeren staan vanavond hip-hop legendes Nas en De La Soul op het podium. The Prodigy mag de avond al ravend afsluiten. Gisteren was het een pak rustig tijdens de singer-songwritersavond. Crooners Richard Hawley en Chris Isaak konden het publiek ontroeren. Novastar, voor de gelegenheid met nieuwe band, was headliner. Maar er stond ook talent uit het Waasland op het grote podium. Het Beverse Bluai mocht de avond op de Main Stage openen.